"Les Misérables" de Victor Hugo, un nouveau spectacle à Montreuil-sur-Mer

Au cœur de la Citadelle Vauban, "sous les grands arbres des remparts de Montreuil-sur-mer", à la tombée de la nuit, le rendez-vous est attendu pour les centaines de figurants, bénévoles, techniciens, retraitées qui préparent les costumes d'époque.

Depuis 1996, à chaque été, un son et lumière fait revivre le passage de Victor Hugo dans la cité montreuilloise, avec une plongée au cœur du XIXe siècle. "On raconte toujours l'histoire des Misérables, mais de façon complètement neuve, il a fallu trouver de nouveaux repères, c'est un sacré défi", souligne Alexandre Leleu, co-président de l'association Misérables et cie, organisateur et figurant lui-même.

Le célèbre écrivain français apparaît ainsi plus jeune, aux bras de sa jeune compagne, Juliette Drouet, comédienne qui avait renoncé à sa carrière pour le suivre. "Victor Hugo avait 35 ans quand il est venu à Montreuil en 1837, raconte Loïse Martens, qui assure la mise en scène avec son père Dominique. On a toujours de lui une représentation avec sa barbe blanche, mais c'était un jeune homme au bras de sa maîtresse, Juliette Drouet, qui l'a accompagnée de nombreuses années".



Un succès populaire qui ne se dément pas

Le spectacle, monté de façon plus contemporaine, est axé autour de ces deux personnages. La jeune femme qui était la première lectrice des Misérables fait des commentaires : "Elle s'attache à Causette, attaque les Ténardier, elle en veut à Hugo de raconter des choses aussi dures dans son roman. Toutes ces paroles donnent vie au spectacle" selon Loïse Martens.

Loïse Martens, metteur en scène, au micro RTL de Franck Antson Crédit : Alexandre Leleu

Près de 240 figurants (la plus jeune a deux ans !), des techniciens, une cavalerie sont ainsi mobilisés pour ces représentations qui sont toujours un succès populaire en plein été. L'an dernier, les huit soirées de spectacle ont affiché quasiment complets avec 12.000 spectateurs environ. "Chaque figurant enfile 2 à 3 costumes chaque soir. Certaines familles participent depuis plusieurs générations, du grand-père aux petits enfants, c'est une belle aventure humaine" précise Alexandre Leleu.



Justine Magnet, jeune figurante, ne rate jamais le show. Cette native de la côte d'Opale, expatriée en Angleterre, revient chaque fin de juillet pour jouer Les Misérables. "J'ai démarré à 14 ans, avec ma sœur. J'ai rencontré de nombreux figurants qui sont devenus des amis. Sur scène, on s'entraide tous. Cette année, je suis à la fois femme du peuple et bourgeoise ! raconte cette nordiste. C'est important de continuer de faire vivre cette histoire des Misérables; qui est indémodable". Les personnages de Jean Valjean, Causette, Gavroche ou les Ténardier se mélangent au peuple de Montreuil, joué par des amateurs.

Lors des premières répétions, les organisateurs ont d'abord eu quelques frayeurs. "Il fallait que chacun retrouve ses marques, on redémarre de zéro, mais finalement le naturel est revenu et l'histoire prend forme", se réjouit l'un d'eux.



"C'est un gros défi, rien ne serait possible sans tous ces personnages et figurants mobilisés qui s'investissent, souligne Loïse Martens. Il y a toujours un réel engou