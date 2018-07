publié le 31/05/2016 à 06:35

En mars dernier, Renault créait l’événement avec son nouveau Scénic, quatrième du nom. Un style très réussi, sexy à souhait et plus proche d'un SUV que d'un monospace. Là on passe à la version XL à sept places. Avec un gain de 24 centimètres, histoire de loger toute la famille. Bonne surprise : le ramage ressemble au plumage. Ainsi l'avant est identique à son petit frère. En revanche l'arrière, lui, est clairement inspiré du cousin le nouvel Espace.



Surtout, de série on retrouve ce qui a créé la surprise lors de la présentation de la nouvelle génération du Scénic : des roues immenses de 20 pouces, habituellement réservées aux gros 4X4. À l'intérieur, pas de jaloux : le Grand Scénic est aussi moderne que les nouveaux-nés avec plein d'aides à la conduite, comme l’alerte de vitesse avec reconnaissance des panneaux de signalisation (histoire d'éviter des PV) et le parking mains libres (histoire de réussir ses créneaux les doigts dans le nez).

À partir de 26.000 euros

Le coffre est beaucoup plus grand, plus pratique. Fini ,les tours de rein. Il suffit d'actionner une commande et hop en un clin d’œil, les sièges arrière se rabattent automatiquement afin d'obtenir un plancher plat. En revanche, Renault a sacrifié les trois sièges indépendants à la deuxième rangée, remplacés par une traditionnelle banquette 2/3-1/3. Ce qui peut en agacer certains, d'autant que la concurrence - comme le Citroën C4 Grand Picasso - propose des fauteuils indépendants.

Sous le capot, deux motorisations essence et cinq diesels. Mieux : une version hybride est proposée. Comptez environ 1.000 euros de plus pour la version sept places qui devrait être proposée à partir de 26.000 euros et disponible à la fin de l'année.

> Renault : zoom sur le nouveau Grand Scénic 7 places Crédit Image : Rigondeaud Damien | Crédit Média : Christophe Bourroux | Durée : 02:12 | Date : 31/05/2016