Remboursement SNCF : le site G30 hors service

Des agents de la SNCF et un TGV à Paris Gare de Lyon.

Si vous souhaitiez demander un remboursement à la SNCF, il va falloir s'armer de patience. En effet, les usagers de la compagnie ne pouvaient plus accéder au formulaire G30 pour obtenir un dédommagement en cas de retard d'un train d'au moins 30 minutes. Sur les réseaux sociaux, via un tweet, la SNCF a assuré que ses "équipes techniques sont mobilisées pour permettre une résolution de cet incident dans les meilleurs délais".

Les passagers concernés devront donc renouveler leur demande. Selon la SNCF, il s'agit d'un "incident technique qui empêche temporairement l’accès au formulaire G30. Nous vous invitons à réessayer ultérieurement", peut-on lire sur le site de la société de transports.

Le site G30 permet aux voyageurs de réclamer un remboursement via le formulaire G30 et d’obtenir un dédommagement de 25 à 75% du prix du billet en cas de retard d’un train d’au moins trente minutes. La SNCF a assuré à ses usagers régler le problème dans les meilleurs délais et rappelle par ailleurs que les usagers "disposent de 60 jours après (leur) voyage pour effectuer une demande G30".

