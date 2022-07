Selon les propos du directeur TGV Intercités, ce sont 3,5 millions de personnes qui ont pris leurs cartes "Avantage" de la SNCF cette année. Invité au micro de RTL ce vendredi 15 juillet, Alain Krakovitch a mis en avant les bénéfices des abonnements sur le réseau de la SNCF et en particulier ceux de la carte Avantage.

"Je rappelle que c'est juste 49 euros et que c'est remboursé dès le premier aller-retour. Donc moi je pense que tous les Français qui voyagent en train devraient avoir la carte Avantage parce que ça fait que les prix sont plafonnés à 39, 59, 79 euros", argumente le directeur de TGV Intercités ce vendredi 15 juillet.

La carte avantage garantit 30% de réduction sur les trains pour les plus de 12 ans mais surtout un prix plafonné pour toutes les destinations, même au dernier moment. Le billet ne coûtera ainsi pas plus de 39 euros en seconde classe pour les trajets de moins de 1 heure 30, pas plus de 59 euros pour les trajets entre 1 heure 30 et 3 heures et pas plus de 79 euros pour les trajets plus longs. Cependant, cette offre comporte aussi quelques failles qui entachent son bénéfice.

Les voyageurs de 28-59 ans sont privés des réductions

La réduction de 30% proposée par la carte avantage ne s'applique pas de manière systématique pour les clients âgés entre 28 et 59 ans. En effet, vous constaterez la réduction uniquement si vous achetez un aller-simple le samedi ou le dimanche ou sur des voyages aller-retour incluant au moins la nuit du vendredi, samedi ou dimanche. La compagnie note aussi que la réduction de 30% s'applique lorsque vous voyagez en semaine avec un enfant.

Concrètement, si vous avez entre 28 et 59 ans, votre carte Avantage sera l'équivalent de l'ancienne carte Week-end. Par ailleurs, la réduction de 30% est appliquée tous les jours si vous avez moins de 28 ans, comme une carte jeune. L’UFC-Que Choisir résume alors : "cette fusion des différentes cartes de réduction n'en est pas vraiment une. Leur nom disparaît, mais leur principe reste".

Les trajets en Ter : peu ou pas de prise en compte

Le calcul de la réduction se complique lorsque le trajet comporte une partie effectuée en TER. En effet, le règlement de la carte avantage indique bien les réductions concernent toutes les destinations TGV INOUI et Intercités confondues (hors TER).

"Les régions ont la liberté de nous suivre ou pas", reconnaissait alors Valérie Maucotel, la responsable du programme de la carte Avantage, en juin 2021, peut-on lire sur le site le site d'informations spécialisé sur les questions financières Money Vox. Ainsi, l'application de la réduction sur les TER est décidée individuellement dans chaque région. a région Nouvelle-Aquitaine ou de l'Occitanie.

Les Ouigo ne sont pas impactés par la carte Avantage

Enfin, la carte Avantage ne prend pas non plus en compte les trajets réalisés sur les lignes Ouigo. Sur la plateforme SNCF Connect, on note la mention "hors Ouigo". La réduction ne s’applique pas à l’offre de TGV low cost qui propose des billets à partir de 10 euros pour les adultes. Interrogé par Franceinfo en juin 2021, le président de la Fnaut, une association d’usagers, assurait que "d'ici un an, il devrait y avoir une convergence de la tarification Ouigo et de la tarification SNCF et Intercités."

