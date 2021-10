Bac 2022 : vers une harmonisation des notes dans les lycées ?

RTL s'intéresse ce vendredi matin aux notes de nos lycéens. La question des notes est devenue centrale au lycée puisque désormais le contrôle continu est pris en compte dès la classe de Première et il pèse 40% dans le nouveau bac. L'Éducation nationale demande à chaque lycée d'élaborer un projet d'évaluation.

Chaque proviseur est chargé de faire travailler les enseignants ensemble, pour élaborer ce projet d'évaluation, c'est à dire définir un cadre qui doit garantir aux élèves une égalité de traitement dans la notation du contrôle continu. À Carrières-sur-Seine dans les Yvelines, au lycée Les Pierres Vives, Virgine Abate la proviseure, vient d'organiser une première demi-journée de concertation.

"Les critères d'une moyenne représentative, ça peut être le nombre de devoirs, les devoirs à faire au sein de la classe et en dehors, les devoirs communs, les devoirs surveillés...", énumère-t-elle. Ce qu'elle demande, c'est que ce soit formalisé dans un document écrit. Mais les réticences sont fortes. Les enseignants ne veulent pas d'un carcan qui les priveraient de leur liberté pédagogique.

"Un travail d'équilibriste"

Cette concertation permet aussi de comparer les pratiques des uns et de autres. La note juste est définie "entre l'exigence et la bienveillance. C'est un peu un travail d'équilibriste", explique un professeur. "C'est une note qui est bien comprise. Ce n'est pas un outil de sanction, c'est un outil de progression", selon un autre enseignant. Une fois finalisé, le projet d'évaluation sera transmis aux élèves et aux parents.

Mais là, on ne parle que de l'harmonisation des pratiques à l'intérieur d'un même lycée. Pour que ce soit équitable d'un lycée à l'autre, quand arrivera le moment du BAC, les notes de chaque lycée seront passées au tamis d'une commission d'harmonisation académique. La moyenne annuelle des élèves d'un même lycée dans tel enseignement est comparé à la moyenne annuelle des résultats obtenus par l'ensemble des élèves de l'académie dans ce même enseignement. Si besoin, l'harmonisation se fait à la hausse ou à la baisse s'il y a trop d'écarts.