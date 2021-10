Le calendrier des examens pour l'année scolaire 2021-2022 a été dévoilé ce jeudi 30 septembre, par les ministères de l'Éducation nationale et de l'Enseignement supérieur. Concernant le baccalauréat, les épreuves sont fixées entre le 14 mars et le 1er juillet, afin de "donner de la visibilité aux élèves et à leurs familles".

Les élèves de Terminale qui passeront un bac général et technologique commenceront donc dès le mois de mars avec les épreuves portant sur les deux enseignements de spécialité, du 14 mars au 16 mars prochains. Celle de philosophie se déroulera le 15 juin et le Grand oral entre le 20 juin et le 1er juillet.

Concernant le baccalauréat professionnel, les épreuves auront lieu entre le 23 mai et le 24 juin 2022, ont précisé les deux ministères dans un communiqué. Côté Parcoursup, les phases d'inscription commenceront le 20 janvier 2022 jusqu'au 29 mars pour la formulation des vœux. La date limite de la confirmation des vœux est fixée au 7 avril 2022, selon le calendrier dévoilé jeudi soir.

La calendrier détaillé

Baccalauréat général et technologique :

Épreuve anticipée de français écrit : jeudi 16 juin (après-midi)

Épreuve anticipée de français oral : du lundi 21 juin au vendredi 2 juillet

Épreuve écrites de spécialités : les lundi 14, mardi 15 et mercredi 16 mars

Philosophie : mercredi 15 juin (matin)

Grand oral : du lundi 20 juin au vendredi 1er juillet

Résultats du bac : le 6 juillet 2021

Oraux de rattrapage : à partir du 5 juillet

Baccalauréat professionnel :

Épreuves générales écrites : mardi 14, mercredi 15, jeudi 16, vendredi 17 et du lundi 20 au vendredi 24 juin

Français, Histoire-géographie et Enseignement moral et civique : le mardi 14 juin

Prévention, Santé et environnement, Économie-droit et Économie-gestion : le mercredi 15 juin

Arts appliqués et cultures artistiques : le jeudi 16 juin

Langues vivantes A (dans la mesure du possible, la partie écrite et la partie orale se dérouleront le même jour) : le jeudi 23 juin

Langues vivantes B (dans la mesure du possible, la partie écrite et la partie orale se dérouleront le même jour) : le vendredi 24 juin

Certificat d'aptitude professionnelle (CAP) :

Épreuves écrites du CAP : lundi 7 et mardi 8 juin