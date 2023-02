"Quelle époque !" : "Il n'y a jamais eu de projet de retraite minimale à 1.200 euros", dit Michaël Zemmour

Dans l'émission Quelle Époque !, diffusée sur France 2 ce samedi 11 février, l'économiste Michaël Zemmour est revenu sur l'un des principaux éléments de communication du gouvernement sur la réforme des retraites. Malgré ce que les membres du gouvernement répètent depuis des semaines, "il n'y a jamais eu dans la réforme, dès le début, de projet de retraite minimale à 1.200 euros ", a-t-il expliqué.

"Le seul endroit où on l'a vu, c'est dans les éléments de communication du gouvernement. La seule chose qu'il y a dans la réforme, c'est une revalorisation de certaines petites pensions, celles des personnes qui ont touché leur retraite à taux plein", précise le maître de conférences en économie à l'Université Lille 1.

"C'est une revalorisation entre zéro et 100 euros mais en moyenne c'est plutôt 33 euros, jusqu'à 60 euros. Et donc ça peut augmenter un peu les pensions mais si vous n'êtes pas à 1.100 euros aujourd'hui, jamais vous ne serez à 1.200 euros demain", a détaillé l'économiste. Pourtant, les membres du gouvernement ont entretenu un certain flou sur ce point.

"Nous mettons un plancher, un plancher qui est de 1.200 euros", expliquait pourtant Marlène Schiappa sur France Info. "Faire une pension minimale à 1.200 euros pour quelqu'un qui a une carrière complète, les Français y sont favorables", avait également déclaré Gabriel Attal le 6 janvier sur RTL. De nombreux autres membres du gouvernement ont utilisé cet élément de communication ces dernières semaines.

