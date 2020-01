Réforme des retraites : les clubs de foot, gagnants inattendus ?

publié le 15/01/2020 à 11:03

Ce n'est certainement pas demain qu'on les verra dans les cortèges. Si certains réclament toujours le retrait de la réforme des retraites, eux pourraient en tirer de sacrés bénéfices : ce sont les dirigeants des clubs de football. Marseille, Lyon ou encore Lille s'apprêtent à réaliser de grosses économies. C'est ce que pointe une étude révélée ce matin par Le Figaro.

Grâce à la réforme, les clubs pourraient économiser des centaines de milliers d'euros chaque année. C'est une histoire de charge sociale. Il y a une particularité avec les clubs de foot, les salaires de joueurs sont souvent négociés net d'impôt de toutes charges sociales. Le montant qui est sur le contrat est souvent le montant qui est versé à la toute fin du mois. Cela veut dire que ce sont les clubs qui payent à la fois les cotisations patronales et les cotisations salariales des joueurs.

Dans le futur régime universel des retraites, il est prévu que les cotisations salariales s'appliquent jusqu'à 120.000 euros de salaire annuel, mais pas au-delà : ce sera plafonné. Or, les joueurs de foot gagnent, eux, en moyenne 73.000 euros par mois. En conclusion, c'est une masse salariale importante sur laquelle les clubs n'auront plus de charges à payer.

Cette étude est tout à fait fausse Gérald Darmanin, ministre de l'Action et des Comptes publics





L'économie, par club et par an, est évaluée selon Le Figaro, entre 150.000 et 500.000 euros.

Invité ce matin sur l'antenne de RTL, le ministre de l'Action et des Comptes publics Gérald Darmanin a été confronté à cette question. Selon lui, cette étude "est tout à fait fausse". "C'est dommage que des gens intelligents répètent des erreurs bêtes aussi évidentes", a-t-il affirmé.