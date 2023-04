Réforme des retraites : Jean-François, 76 ans, fait don de 6.000 euros à la CGT

En ces temps de crise sociale, les syndicats n'ont jamais été autant soutenus par l'opinion, notamment financièrement. Depuis le recours au 49.3, on assiste à un incroyable élan de solidarité, des cagnottes ont été créées pour soutenir les grévistes et certaines cumulent même plus d'un million d'euros.

Un Grenoblois de 76 ans a lui, fait un don de 6.000 euros à la CGT. Même avec une pension de retraite à 1.800 euros, Jean-François, ancien prof de maths, a voulu soutenir les grévistes. "Ceux qui font grève, bien sûr ça coûte cher et donc il faut les soutenir financièrement pour que ça dure, pour gagner, pour que Macron cède", dit-il.

6.000 euros, c'est une somme, "mais par rapport aux besoins, c'est pas beaucoup. J'ai pas de loyer à payer, j'ai pas de voiture et je circule en trottinette ou à vélo. C'est pas de l'argent foutu en l'air, je fais partie de la société moi-même. Et si la société est meilleure, j'en profiterais", assure-t-il au micro de RTL.

