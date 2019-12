publié le 28/12/2019 à 15:25

Ils sont encore plus mobilisés depuis le début du mouvement de grève. La RATP a mis en place des équipes de secouristes directement sur les quais, une simple expérimentation pour l'instant. Leur rôle est de prendre en charge les malaises rapidement pour permettre aux trains de repartir plus vite.

À la station Châtelet en pleine heure de pointe, Maxime et sa coéquipière, en tenue orange et bleue de la protection civile, arpentent les quais de la ligne 4 pour porter secours aux voyageurs qui ne se sentent pas bien. "Dans les sacs de secours on a tout le matériel, aussi bien du matériel pour traiter des plaies qu'une hémorragie, différentes urgences vitales auprès de la victime, explique Maxime. On a un sac d'oxygène en cas de nécessité, un défibrillateur et une chaise portoir si jamais la personne a besoin d'être mise sur une chaise."

Mission : prendre en charge tout de suite les usagers qui s'effondrent, surtout si c'est dans une rame. "L'objectif c'est que même quand il y a un malaise dans les rames, faire un bilan très rapide de ce que cette personne a pour savoir si on peut l'extraire et gagner du temps sur la prise en charge de ces victimes pour minimiser le temps d'arrêt des rames à quai", indique Maxime.

En général ces malaises sont bénins, les victimes sont emmenées dans un local RATP qui sert d'infirmerie de campagne, le temps de retrouver leur esprit et de prendre un remontant avant de poursuivre leur voyage.