Grève RATP : les prévisions de trafic du samedi 28 décembre

publié le 27/12/2019 à 17:31

La grève contre la réforme des retraites se poursuit ce samedi 28 décembre pour le 24e jour de mobilisation. Les transports en commun seront encore très perturbés en Île-de-France. La RATP a révélé ses prévisions de trafic pour l'ensemble du week-end. Seules les lignes 1 et 14 circuleront correctement, ainsi que la navette Orlyval et les Orlybus et Roissybus.

Les lignes 4, 6 (entre Charles de Gaulle Étoile et Raspail), 7 et 9 seront ouvertes de 13h à 19h avec 1 train toutes les 6 minutes. Aux mêmes horaires, seront ouvertes les lignes 3 (entre Havre-Caumartin et Pont de Levallois), 8 (entre Créteil Pointe de Lac et Reuilly-Diderot) et 10 avec 1 train toutes les 7 minutes. La ligne 2 sera ouverte de 8h à midi avec 1 train toutes les 10 minutes et plusieurs stations fermées.

Pour le tramway, le trafic sera normal sur les lignes 2, 5 et 6 et "quasi normal" sur les lignes 7 et 8 toute la journée. Il y aura 2 tramways sur 3 sur la ligne 3a et 3 tramways sur 4 sur la ligne 3b avec un dernier départ des terminus à 20h. La ligne 1 du tramway sera ouverte entre 6h30 et 11h45 et entre 15h et 21h25.

[Mouvement Social] ⚠️ Le trafic sera encore perturbé ce samedi 28 décembre sur les réseaux #RATP. Le détail des prévisions est disponible ci-dessous ⬇️ et sur https://t.co/OElUNYGYky pic.twitter.com/ddR8eIyqsR — RATP Group (@RATPgroup) December 27, 2019

Le RER A ciculera de 10h à midi avec un rythme d'un train toutes les 30 minutes entre La Défense et Chessy, puis de midi à 18h avec un train sur deux sur toute la ligne. Il y aura 1 train sur 3 sur le RER B.

Comptez 2 bus sur 3 en moyenne. Les lignes 3bis, 5, 7bis, 11, 12 et 13 resteront totalement fermées.