publié le 16/05/2020 à 06:28

C'est une fête importante de l'islam que les musulmans vont probablement devoir fêter sans pouvoir se rassembler dans les mosquées et les salles de prière, comme le veux la tradition. Ce dimanche 24 mai, les musulmans célèbrent l'Aïd el-Fitr, qui marque la fin du mois de Ramadan, mois de jeûne.

La date de l'Aïd el-Fitr varie chaque année, puisque le mois de Ramadan est un mois du calendrier lunaire. La fête a eu lieu le 15 juin 2018 et le 4 juin 2019. Avant cette fête, les musulmans sont invités à s'acquitter de Zakât Al Fitr, l’aumône de fin du jeûne. "L’aumône de Zakāt El-Fiṭr, destinée à valider et purifier le jeûne, est versée aux nécessiteux avant la prière de l’Aīd El-Fiṭr", note la Grande mosquée de Paris. Son montant est fixé cette année à 7 euros par personne à charge et elle doit être distribuée aux pauvres avant la fin du Ramadan.

Le jour de l'Aïd el-Fitr, les fidèles musulmans se rassemblent traditionnellement pour une prière commune. "Généralement, à l'occasion de l’Aïd, les enfants reçoivent des cadeaux", explique le Secours islamique.