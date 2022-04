Aïd-el-Fitr : quand se termine le Ramadan ?

Il a débuté le 2 avril 2022. En France, le ramadan devrait prendre fin dans quelques jours avec la fête de l'Aïd-el-Fitr. Durant ce mois saint de la religion musulmane, les pratiquants jeûnent de l'aube au crépuscule. Le ramadan est l'un des cinq piliers de l'islam.

Pour connaître les dates, il faut se regarder le calendrier hégirien, également appelé calendrier islamique ou musulman. Basé sur les cycles lunaires, il n'est pas identique au calendrier grégorien, beaucoup plus largement utilisé en France. Les dates de début et de fin sont donc estimées selon des calculs astronomiques qui sont ensuite officialisées lors de la Nuit du Doute. À cette occasion, une observation du ciel est réalisée afin de confirmer si le croissant de lune qui marque un nouveau mois est visible ou non.

Cette année, la Nuit du Doute va se dérouler samedi 30 avril, d'après un communiqué de la grande mosquée de Paris publié le 26 avril. Les musulmans seront ensuite fixés sur la date officielle de fin de Ramadan et donc de celles de l'Aïd-el-Fitr qui a lieu le lendemain.