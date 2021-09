Quinté+ du dimanche 5 septembre 2021 à Longchamp : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du dimanche 5 Septembre 2021 à Longchamp, le prix des Grandes Carrières. Départ à 15h15. 15 partants (le 8 Go with the wind est non partant). Plat. Handicap. 1850 mètres. Grande Piste. Pur-Sang de 4 ans et plus.

Comme d'habitude, cela s'annonce compliqué, mais intéressant. Nous faisons confiance à un pur-sang dont les limites sont inconnues, le 7 Jeri. Lauréat d'un petit handicap à Compiègne, le pensionnaire de Mikel Delzangles a doublé la mise en dernier lieu dans un Quinté+. Pénalisé comme il se doit, il n'en semble pas moins capable de réaliser la passe de trois dans cette catégorie.

Avec son bon numéro à la corde, le 6 Royal Force devrait rapidement être pointé en bon rang : cet autre vainqueur de gros handicap est capable de conserver un bel accessit à une cote attractive.

Le 5 San Valentina mérite enfin crédit. Elle est en effet une vraie spécialiste de la piste et trouve là un engagement intéressant. L'assouplissement de la piste serait évidemment un plus.

Les pronostics

7. Jeri

6. Royal Force

5. San Valentina

1. Hooking

3. Salesman

4. Go to Hollywood

9. Aiguière d'argent

La dernière minute

1. Hooking

Notre dernière minute retrouve le parcours sur lequel il s'était illustré à ce niveau. Il a certes fait un bond sur l'échelle des valeurs, mais a les moyens de participer à l'emballage final, si on se réfère à son ultime tentative à ce niveau.

Résultats du vendredi 3 septembre à Vincennes :

Le Favori de RTL déçoit, la dernière minute est deuxième.