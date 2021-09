Quinté+ du vendredi 3 septembre 2021 à Vincennes en nocturne : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du vendredi 3 septembre 2021 à Vincennes, le Prix Diotima. Départ à 20h15. 15 partants (le 14 Vicki Laksmy est non partant). Trot attelé. Course européenne. 2.100 mètres. Départ à l'Autostart. Trotteurs de 7 à 10 ans.

Ce n'est pas parce que ce quinté a fait le plein qu'il est intéressant... Au contraire, les incertitudes étant nombreuses, mieux vaut s'attendre à de grosses surprises. Nous faisons confiance ici au 3 Extra du Chatault, jugé sur ses succès de l'été à Enghien sur plus long et à La Capelle sur plus court.

En pleine forme et dépendant d'un effectif en état de grâce, il hérite d'un numéro de premier choix sur ce parcours et devrait donc très bien courir, une fois de plus. En deuxième ligne, un étranger comme le 16 Rocky Tilly sera retenu très haut.

Notre dernière minute, le 12 Di Maggio, retrouve Vincennes auréolé de quatre succès d'affilée, dont les deux derniers dans le Sud-Est. A l'aise sur ce tracé, il peut viser une place sur le podium.

Attention également au 4, le vieux Be Bop Marceaux, qui possède le meilleur chrono sur ce tracé. Espérons qu'il s'est souviendra...

Les pronostics :

3. Extra du Chatault

12. Di Maggio

4. Be Bop Marceaux

6. Dollar du Plain

16. Rocky Tilly

7. Day de Bellouet

2. Duc de la Mortrie



La dernière minute :

12. Di Maggio

Résultats du mercredi 1er septembre à Auteuil :

Le Favori de RTL a gagné très facilement, la dernière minute a été arrêté, la sélection indique le Tiercé.