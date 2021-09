Quinté+ du mercredi 1er septembre 2021 à Auteuil : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du mercredi 1er septembre 2021 à Auteuil, le Prix Jean Bart. Départ à 13h50. 15 partants (le 4 Sol Blade est non partant). Handicap. Haies. Listed-Race. 3.600 mètres. Chevaux de 5 ans et plus.

C'est déjà la rentrée des classes pour les sauteurs d'Auteuil, avec ce quinté de réouverture très homogène. Nous avons fait confiance au 13 Grand Art, auquel on ne peut pas reprocher grand-chose cette année, sinon de ne pas s'être encore imposé. Bon finisseur en dernier lieu à Clairefontaine et performant sur la Butte Mortemart, il mérite un large crédit.

Derrière lui, nous retenons très haut le 1 Garo de Juilley, dont la rentrée normande fut convaincante, ainsi que le 6 Anouma Freedom, capable de disposer d'un tel lot, y compris à ce poids.

Notre dernière minute, le 11 Ding Ding Dong est un demi-sang venu avec l'âge : en forme, c'est tout sauf une impossibilité. Parmi les outsiders intéressants, citons les trois "Chaillé-Chaillé", dont le 16 Beaugos de Houelle, dont nous cernons mal les limites.

Les pronostics

13. Grand Art

1. Garo de Juilley

6. Anouma Freedom

11. Ding Ding Dong

10. Arenui

16. Beaugos de Houelle

9. Dentor des Obeaux



La dernière minute

Résultats du lundi 30 août à Vincennes :

Si le favori a mal couru, la dernière minute se classe 4e, la sélection indiquant le Quinté+.