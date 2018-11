publié le 26/11/2018 à 09:12

L'Europe pourrait faire face à un nouveau scandale sanitaire. La vitamine B2, qu'on met dans les aliments pour les animaux d'élevage, serait porteuse de gênes résistants aux antibiotiques, donc potentiellement dangereux pour les animaux et pour les hommes. À force de bidouiller génétiquement des micro-organismes pour faire des vitamines soi disant merveilleuses pour la santé des animaux d'élevage et donc pour la nôtre, on a quand même réussi l'exploit de créer un machin contenant des gênes de résistance aux antibiotiques.



D'habitude, il faut avoir bien, bien abusé des antibiotiques avant que n'émerge une bactérie qu'on ne peut plus soigner avec des antibiotiques. Avec cette vitamine Frankenstein, les marchands d'aliments pour bestiaux ont réussi le miracle de faire que la bactérie se régale avec la vitamine et devienne même super résistante à tout. Rappelons quand même que l'antibiorésistance fait 33.000 morts en Europe chaque année.

Ingurgitée par des centaines de milliers d'animaux

Il y a cinq ans, l'agence sanitaire européenne l'a trouvée formidable, elle avait tout bon sauf que deux ans plus tard, des chercheurs allemands ont découvert qu'elle n'était pas si terrible que ça. Il faudra encore attendre un an pour que la commission européenne demande à l'agence sanitaire de réévaluer la vitamine, puis deux ans de plus à l'agence pour la réévaluer et finalement la trouver dangereuse, puis six mois encore à Bruxelles pour l'interdire.

Comme on est sympa à Bruxelles, on va laisser cinq mois de plus aux fabricants, jusqu'en avril 2019, pour écouler leur stock. Cette urgence à protéger notre santé, j'adore. Entre temps, ce truc démoniaque aura été ingurgité par des centaines de milliers d'animaux que nous avons déjà mangés ou que nous allons manger bientôt. J'ai envie de vous dire bon appétit et surtout bonne chance, c'est comme ça.