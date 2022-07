Quelles sont les démarches pour changer de nom de famille ?

Changer de nom de famille ? Depuis ce vendredi 1er juillet, c'est désormais possible en seulement quelques minutes. La démarche est par ailleurs gratuite et assez simple à réaliser. Il suffit de se rendre dans la mairie de son lieu de naissance et y remplir un formulaire qui se complète en une dizaine de minutes.

Il faut noter que seules les personnes majeures peuvent effectuer cette démarche. Lors du déplacement en mairie, il leur faudra aussi amener une pièce d'identité. Plusieurs possibilités sont par ailleurs proposer dans le cadre d'un changement de nom de famille. Il est tout d'abord possible de remplacer son nom par celui de son autre parent, ou bien de le rajouter afin d'en faire un nom composé. Enfin, vous pouvez aussi inverser l'ordre de vos noms de famille. À noter que cette démarche ne pourra s'effectuer qu'une seule fois et que le demandeur aura un mois pour revenir sur sa décision.

Au micro de RTL, le député du mouvement Renaissance (ex LREM) Patrick Vignal s'est félicité de la mise en vigueur de ce texte de loi qu'il a lui même proposé à l'Assemblée nationale : "On ne vote pas toujours des lois qui sont utiles à tous, mais celle-ci abrège des souffrances qu'aucune thérapie ne pourra soigner. Elle ne coûte rien. Je me suis aussi rendu compte, qu'il y avait des personnes qui voulaient honorer leurs mères, et d'autres qui ont vécu des violences atroces qui voulaient changer".

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info