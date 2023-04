Quelle est la différence entre naturiste et nudiste ?

Margaux Cassan, autrice de Vivre Nue, aux éditions Grasset, met fin à une idée reçue… Non, le naturisme n’est pas si tendance que ça. Il y aurait entre 2 millions et 2,5 millions de naturistes en France et la moyenne d'âge a plutôt tendance à augmenter. Et pour cause, "il y a beaucoup d'anciens militants de mai 68 qui continuent de fréquenter les villages natures et qui, au fil des années, ont pris de l'âge", explique Margaux Cassan.

Surtout, pour la spécialiste, "le naturisme familial, écolo, post-hippie et désexualisé a tendance à disparaître, mais le nudisme a gagné des adhérents". Et la nuance entre les deux, explique-t-elle, c'est que le nudisme se caractérise par le fait d'être "nu pour être vu", et ce, que l'intention soit sexuelle ou politique ; tandis que le naturisme, c'est "toute nudité collective dans un environnement naturel qui n'a pas comme intention première la sexualité".

Ainsi, se dévêtir sur la scène des César s'apparente à du nudisme, tandis que le naturisme tient davantage d'une valeur ou d'un mode de vie comme un autre, comme le fait de ne pas boire d'alcool ou d'être végétarien. "Dans les campings naturistes, il n'y a pas de nudiste parce qu'il s'agit d'un mode de vie en communauté et que s'il y a un renard qui vient faire du voyeurisme, assez vite, cela se voit et il est exclu du groupe", assure aussi Margaux Cassan.



Un mode de vie aux nombreux bienfaits

Mais alors, comment se pique-t-on de ce mode de vie ? "Jusqu'à maintenant, l'art du naturisme se transmettait de génération à génération, c'était une tradition familiale, décrypte la spécialiste. Mais aujourd'hui, les jeunes viennent de moins en moins, donc je pense qu'il faut trouver d'autres leviers que la famille, comme le militantisme écolo, pour séduire les jeunes."

Car, les bienfaits du naturisme sont nombreux. Déjà parce qu'il permet d'accepter davantage son corps, notamment pour les personnes complexées. C'est aussi "un monde sans téléphone", ce qui permet de bien déconnecté, où l'on prône une alimentation saine et une activité physique. Et surtout, "il y a une vraie culture de la communauté où l'égalité est au centre", assure Margaux Cassan.

Mais alors comment se lancer ? Déjà, pour les personnes qui ont peur d'être regardées, "il faut savoir que c'est plutôt lorsqu'on porte un caleçon ou une culotte dans un village naturiste que l'on est regardé alors qu'une fois nu, vous devenez anonyme, personne ne vous regarde", souligne l'autrice, qui promet "un sentiment de libération et de confort".

Un "mélange entre vie sauvage et Club Med"

Car, dans ces campings, les naturistes trouvent "un mélange entre vie sauvage et Club Med". "Vous avez des activités collectives, vous faites du sport, vous allez au sauna, vous faites de la gymnastique le matin, vous pouvez aller voir un naturopathe, liste la spécialiste. Et tout se fait nu, y compris les courses, puisque nous sommes en 'cocon'".

Dès lors, Margaux Cassan déplore que "l'on n'associe pas le naturisme à ce qu'il est vraiment". "Le nudisme lui fait beaucoup de mal, déplore-t-elle. De même que le rapport aux corps des jeunes a changé depuis les années 80. Pourtant, le naturisme est thérapeutique dans le rapport au soi et à son corps, mais aussi de façon plus globale parce qu'il est associé à un mode de vie sain."

