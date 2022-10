L'humouriste Jérémy Ferrari, révélé par l'émission On ne demande qu'à en rire, est passé par des moments plus sombres avant de se retrouver où il en est aujourd'hui. Victime de troubles obsessionnels compulsifs et idéatifs, il explique à l'antenne de France 2 comment il est tombé dans l'alcoolisme.

"L'alcool s'est immiscé petit à petit. J'ai toujours senti que j'avais un problème d'alcool, quand je ne buvais pas de la semaine, c'est que je me retenais de boire. J'avais vraiment envie de boire tout le temps", confie l'humoriste sur le plateau de Quelle époque ! "À l'âge de 30 ans, j'ai commencé à accepter de boire tous les soirs. (…) Les angoisses sont devenues de plus en plus importantes et un jour, vous vous levez un matin et vous êtes incapable de fonctionner, vous êtes tellement pris d'angoisse, vous êtes tellement mal que vous êtes incapable de fonctionner".

"J'ai commencé à boire un peu de whisky dans mon café puis de fil en aiguille j'ai commencé à boire toute la journée du matin au soir, jusqu'à arriver à une tentative de suicide", poursuit Jérémy Ferrari.

