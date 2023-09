VIDÉO - Philippe Caverivière s'amuse des pets d'un chien lors d'un vol Paris-Singapour

Pris de flatulences et de ronflement, un chien a incommodé un couple de néo-zélandais lors d'un vol de 13 heures entre Paris et Singapour en juin dernier. Gill et Warren Press se sont fait rembourser leurs billets et ont également perçu une indemnité de 1.000 euros. "Un passager canidé de marque bouledogue est visiblement en train de confondre turbulences et flatulences". "Pourquoi le chien pète ?", s'interroge Philippe Caverivière. "Parce qu’il n’a pas de surmoi, comme Gérard Depardieu", affirme-t-il.

"Heureusement que Gégé n'était pas dans l’avion, il avait uriné dans l’allée centrale d’un avion une fois", rappelle l'humoriste. "Ça reste moins pire que le Paris-Atlanta du mois dernier où un monsieur a taché la moquette de l’avion. Je n’ose pas imaginer si le bouledogue, Gégé Depardieu et le monsieur avec la gastro se retrouvent dans le même avion...".

