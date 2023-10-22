"Quelle époque !" - Expulsions : "L'ambiance dans l'avion, ça va être particulier", prévient Caverivière

Au lendemain de l'attaque du lyc\u00e9e Gambetta d'Arras, le 13 octobre, G\u00e9rald Darmanin a d\u00e9clar\u00e9 qu'il voulait expulser "les \u00e9trangers consid\u00e9r\u00e9s comme dangereux" . Une position partag\u00e9e par Philippe Caverivi\u00e8re sur le plateau de Quelle \u00e9poque ! , sur France 2 : " Les \u00e9trangers qu'on ne veut plus chez nous, ce sont \u00e9videmment les Anglais . Ils vident nos bi\u00e8res dans nos bars depuis le d\u00e9but de la Coupe du monde (...) Les Allemands \u00e0 la plage. Et \u00e9videmment les Espagnols . Ils parlent trop fort au restaurant. Si le ministre de l'Int\u00e9rieur parlait des \u00e9trangers radicalis\u00e9s, Philippe Caverivi\u00e8re a estim\u00e9 que, dans un souci d'\u00e9cologie, il fallait "les expulser d'un coup, sur un m\u00eame vol' , m\u00eame si l'ambiance dans l'avion sera un peu particuli\u00e8re : "Hello ladies et gentlemen ! Ah non pas de ladies ! Ici votre commandant de bord G\u00e9rald Darmanin . Bienvenue pour ce vol 'Paris-Abrutistan'. Un vol d'une dur\u00e9e d'environ sept heures... ou peut \u00eatre vingt secondes, en fonction de l'humeur des passagers." Et de poursuivre : "Pendant le vol, pri\u00e8re de ne pas faire de pri\u00e8re dans l'all\u00e9e centrale et devant les issues de secours. Suivez les instructions des h\u00f4tesses, et rangez vos kalashnikovs dans le compartiment situ\u00e9 au-dessus de votre si\u00e8ge . PNC aux portes, attachez vos ceintures d'explosifs.".