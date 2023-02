"Quelle époque !" : "Aucun testicule n'a été maltraité", ironise Caverivière sur la journée de mobilisation

Dans l'émission Quelle Époque !, diffusée sur France 2 ce samedi 11 février, Philippe Caverivière est revenu avec ironie sur les manifestations massives de l'après-midi. "Samedi a eu lieu la quatrième mobilisation contre la réforme des retraites, qui a encore réuni beaucoup de monde", lance Léa Salamé à Philippe Caverivière.



"En général, en France, quand il faut s'arrêter de bosser, il y a rarement d'échec. On est là, on est solidaires, on est réactif", a commencé l'humoriste. "À noter qu'aucun testicule n'a été maltraité cette fois. Bravo ! C'est bravo aux CRS !", a-t-il ajouté.

Philippe Caverivière faisait référence à un événement survenu lors de la manifestation du 19 janvier contre la réforme des retraites à Paris. Un policier s'est jeté sur un manifestant, Ivan S., muni d'un appareil photo. Mais alors que l'homme tombait à la renverse contre le sol, le CRS a assené un coup de matraque au niveau des testicules d'Ivan S. Peu après, le manifestant a été amputé d'un testicule.

