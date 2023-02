"Ce n'est pas une réforme qui va désavantager les femmes. Au contraire, cette réforme va les soutenir" dément Marlène Schiappa, après une pique de l'humoriste Paul de Saint Sernin. Sur le plateau de l'émission Quelle époque !, diffusée sur France 2 le 4 février, la Secrétaire d’État chargée de l’Économie Sociale et Solidaire a fermement défendu le projet de son gouvernement concernant les retraites.

Elle réfute l'aspect sexiste de la réforme, dont l'étude d'impact montre qu'elle amènera les femmes à travailler de sept à neuf mois en plus, un effort plus important que les cinq mois demandés en moyenne aux hommes. "Les femmes partiront toujours plus tôt que les hommes, en moyenne à la retraite" affirme Marlène Schiappa.

Une position opposée à celle du ministre chargé des relations avec le Parlement Franck Riester, qui avait reconnu que "les femmes sont un peu pénalisées par le report de l’âge" de départ à la retraite. Marlène Schiappa refuse de réagir : "Je ne veux pas tirer sur les petits camarades, je sais qu'il n'y a que les planqués qui ne se trompent pas."



Pour soutenir son propos, Marlène Schiappa prend l'exemple "d'une conjointe collaboratrice qui gagne 850 euros par mois." La Secrétaire d’État développe ainsi : "À 68 ans, elle doit faire du cumul emploi-retraite. Et elle m'a dit qu'elle aurait préféré partir un an plus tard, et avoir une vraie retraite et un plancher à 1.200 euros plutôt que de faire du cumul emploi-retraite."

