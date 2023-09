Quel est ce nouveau record, battu par l'astronaute Frank Rubio dans l'espace ?

La mission ne devait initialement durer que six mois. 355 jours plus tard, l'astronaute Frank Rubio est toujours en orbite à bord de la station spatiale internationale (ISS). Avec ses coéquipiers russes, les cosmonautes Sergey Prokopyev et Dmitri Petelin, l'américain ne devrait pas revenir sur Terre avant le 27 septembre.

Battant déjà le record de l'américain ayant effectué le plus long séjour dans l'espace, Frank Rubio devrait battre son propre record avant son retour en étant l'astronaute américain ayant passé plus d'un an en microgravité, comme le précise la chaîne CNN. "Le voyage de Rubio dans l'espace incarne l'essence même de l'exploration", a déclaré l'administrateur de la NASA, Bill Nelson, dans un communiqué publié lundi sur les réseaux sociaux.

"En battant des records en tant qu'astronaute américain de la NASA ayant le plus long séjour dans l'espace, il ouvre également la voie aux générations futures d'astronautes", ajoute le communiqué. "Votre dévouement est vraiment hors de ce monde, Frank ! "



Un record pas vraiment prévu

L'objectif de la mission n'était pas de rentrer dans le livre des records. Mais en décembre 2022, une fuite de liquide de refroidissement, dans la navette qui avait amené les trois hommes jusqu'à l'ISS, a été découverte. Cela a donc obligé les équipes russes, en charge de la capsule, a repousser leur retour, le temps d'envoyer un nouvel appareil plus sécurisé.

Le record actuel du plus long voyage dans l'espace est encore à ce jour détenu par le russe Valeri Polyakov, avec 437 jours consécutif passés à bord de la station spatiale Mir, entre janvier 1994 et mars 1995.