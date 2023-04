Pourquoi Thomas Pesquet n'a pas pu pleurer dans l'espace ?

Thomas Pesquet a dû avoir de multiples occasions de pleurer en voyant de tout là-haut notre planète bleue ou en communiquant depuis la station spatiale ISS, avec sa compagne et ses proches. Mais s’il ne l’a pas fait, c’est parce que c’est très déconseillé. Car pleurer dans l’espace, ça fait mal. On le sait depuis la mésaventure de l’astronaute Andrew Feustel.

Nous sommes en 2001 quand il se lance dans une marche spatiale de 7 heures pour aller raccorder des câbles sur la partie américaine de la Station spatiale internationale. En pleine action, il reçoit soudain dans les yeux du liquide antibuée destiné à la visière de son casque. Manque de chance, une goutte atterrit par accident dans son œil droit. Il ressent alors une vive douleur. En temps normal, il suffit de pleurer et on n’en parle plus. Sauf que là aucune larme ne sort…

La faute à la gravité ! Sur Terre, les larmes coulent sur nos joues parce qu’elles sont attirées par la force de la gravité, donc vers le bas. En apesanteur, les choses s’inversent. Au lieu de s’échapper, le liquide s’accumule autour des yeux. Au bout d’un moment, ce trop-plein de larmes commence à piquer sévère. Ce pauvre Andrew a donc été obligé de se frotter la tête contre une partie en mousse à l’intérieur du casque pour calmer la douleur. Petit détail amusant. Si l’astronaute avait résisté assez longtemps aux picotements, les larmes stockées autour de ses yeux auraient fini par former une boule assez grosse pour, et c’est là que c’est drôle…pour flotter ! Eh oui il aurait vu ses larmes en train de virevolter devant son nez. Et là ça n’aurait pas été triste mais beau à pleurer !

