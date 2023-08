Une journaliste de RTL travaille sur une écluse en Mayenne le temps d'une journée

Les plaisanciers sur la Mayenne naviguent au rythme des écluses, il y en a 37 à franchir sur 60 kilomètres entre la ville de Mayenne et celle de Château-Gontier. Depuis 14 ans, Michaël Boutault est en charge de l'écluse de Port Rhingeard. C'est l'une des 24 écluses manuelles du département, 11 autres sont électrifiées, il y aussi une écluse hydraulique et une automatique à Laval.

Une écluse est un sas au niveau d'un barrage qui permet aux bateaux de franchir ce barrage. A chaque extrémité du sas se trouvent des portes qu'il faut donc, à Port Rhingeard, ouvrir et fermer manuellement en tournant un gros volant en métal. Tourner le volant permet d'actionner une crémaillère. "Il faut de l'huile de coude et les premiers jours, on a les épaules qui chauffent", raconte Michaël dans un sourire.

À regarder Marie Guerrier devient éclusière en Mayenne 00:00:32

Les portes ont deux battants, donc lorsqu'un battant est fermé, il faut faire tout le tour de l'écluse pour aller fermer le second. Michaël s'amuse des réflexions de ses enfants qui lui parle de son "pas d'éclusier" (un pas de course !) pour aller d'un côté puis de l'autre. Une fois que le bateau est enfermé dans le sas, il faut élever ou abaisser le niveau l'eau, remplir ou vider le bassin, pour permettre au bateau de poursuivre son chemin en remontant ou en descendant la rivière. C'est donc le moment d'ouvrir les vannes ! "On sait que c'est fini quand il n'y a plus de bouillon". Il lui arrive, certains jours, d'intervenir sur trois écluses, elles sont distantes les unes des autres de moins de 2 kilomètres, il enfourche alors un vélo électrique pour faire le trajet sur le chemin de halage.