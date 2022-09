Quand le ministère de la Transition écologique laisse la lumière allumée

Alors qu'une loi interdit l'éclairage des magasins et des bureaux entre une heure et six heures du matin, le ministère de la Transition écologique ne la respecte pas. En effet, située dans le quartier d'affaires de la Défense, la Tour Séquoia reste éclairée la nuit.

Contacté par BFMTV, le ministère évoque une "installation technique qui rend difficile le pilotage de l'éclairage ou du chauffage". Par ailleurs, il pointe "plusieurs contraintes techniques". Ainsi, "au titre de la réglementation incendie les circulations/couloirs, (les immeubles de grande hauteur) doivent disposer en permanence d'un niveau d'éclairage minimal, même lorsque l'immeuble est inoccupé, de façon à ce que les services incendie et de secours puissent pratiquer leurs rondes et faire face, le cas échéant, à un événement".

Selon le ministère de la Transition écologique, "des améliorations doivent aussi être faites dans les bureaux, où sont aujourd’hui installés des détecteurs de présence, qui allument automatiquement l’éclairage au passage des rondes de sécurité, et ce pendant deux heures"

