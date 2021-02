Pourquoi les Ecossais s’appellent Mac, les Irlandais O’ et les Polonais ski

publié le 21/02/2021 à 09:02

Et aujourd’hui je réponds à Jacques, qui rebondit sur ma dernière chronique… "Rebondir", c’est le cas de le dire ! Jacques doit être un supporteur de foot. Il m’écrit que, "quand on regarde certains matchs, on constate que les noms des joueurs de certains pays se ressemblent énormément entre eux. Certains se finissent tous en “son”, d’autres commencent tous par “Mac”. Savez-vous pourquoi en français nous n’avons pas cette particularité ?", demande-t-il.

On voit bien lesquels commencent tous par "Mac", qu’ils l’écrivent Mac ou Mc, ce sont les Ecossais, bien sûr ! McDonald, McCartney, Mac Carthy… Et figurez-vous qu’il s’agit encore d’une histoire de surnoms, ceux des arrière-arrière-arrière-grands-papys de ces footballeurs.

Une histoire de surnoms et d'aïeux

Nos noms de famille, comme je viens de le rappeler, découlent pour un grand nombre d’entre eux de surnoms qui avaient été donnés à l’origine pour différencier nos aïeux porteurs d’un même prénom. On distinguait ainsi Paul Le Grand de Paul Le Petit ou de Paul Le Brun de Paul Le Roux ou Paul Boulanger de Paul Du Puits.

Mais il y avait une autre façon de distinguer ces homonymes, révèle encore Daniel Lacotte dans Les Surnoms les plus célèbres de l’histoire, chez Pygmalion : parfois on se référait au prénom de votre père, et on distinguait ainsi Paul Thomas (le fils de Thomas) de Paul Bernard (fils de Bernard) ou Paul Dejean (fils de Jean). Voilà pourquoi il y a tellement de noms de famille qui sont des prénoms ! Comme pour… Muriel Gilbert, au hasard, ou le nageur Alain Bernard, pour citer un sportif, ou en football l’ancien sélectionneur des Bleus Henri Michel.

Des "fils de" en différentes langues

Il y a d’ailleurs des noms de famille dans lesquels nous ne reconnaissons plus des prénoms, mais qui en étaient bel et bien au Moyen Age, comme Garnier, par exemple. Plus rarement, il arrivait qu’il soit fait référence au prénom de la mère, explique aussi Daniel Lacotte, qui cite le nom de Lamartine (fils de "la Martine").

Et pour revenir à nos équipes de foot étrangères ? Eh bien, c’est exactement le même principe : tous ces débuts ou fins de noms qui se ressemblent veulent dire "fils de". C’est le cas de "poulos" en grec (comme dans Rastapopoulos), de "Ben" chez les Arabes (Ben Guigui), de "O’" chez les Irlandais (O’Neal, O’Brien), de "Mac" chez les Ecossais (MacDonald est le fils de Donald), de "son" chez les Anglais (comme dans Richardson, Jackson), de "vitch" chez les Slaves (Petrovitch est le "fils de Pierre"), il y a aussi "escu" en Roumanie (Basilescu est le fils de Basile) ou "ski" chez les Polonais (Poniatovski). Bref, la même idée que les noms de famille français qui sont des prénoms !