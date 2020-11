publié le 23/11/2020 à 12:46

L'application Muslim Pro est soupçonnée d'avoir revendu des données privées de géolocalisation de ses utilisateurs. Ces données auraient été acquises par une entreprise qui travaille elle-même avec des sous-traitants de l’armée américaine, notamment dans le domaine du renseignement. Une dizaine d'utilisateurs prévoit déjà de porter plainte contre X pour "abus de confiance, atteinte aux droits de la personne, mise en danger d’autrui et complicité d’assassinat".

Utilisée par près de 95 millions de musulmans dans le monde, l'application en elle-même ne pose aucun problème. Elle permet aux utilisateurs de consulter le Coran, les horaires de prière, de jeûne et tout ce qui est nécessaire à la pratique de l'Islam. Initialement créée par un entrepreneur breton à Singapour, Muslim Pro a par la suite été revendue à une banque malaisienne associée à un fonds d’investissement singapourien.

Face à "allégations non fondées", l'application a tenu à démentir ces accusations auprès de RTL. "Muslim Pro annonce aujourd'hui le lancement officiel d'une enquête complète sur les parties concernées, pour obtenir des réponses appropriées aux questions de Muslim Pro et de nos utilisateurs". Elle assure n'avoir jamais "fourni à un tiers des données non anonymes".