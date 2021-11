Qu'est-ce que la charte du "nouveau-né hospitalisé" ?

"Les nouveau-nés perçoivent beaucoup de choses de leur environnement, et ont besoin en particulier des stimulations qui proviennent de leurs parents pour bien se développer." Pierre Kuhn, membre de la Société Française de Néonatalogie (SFN), se bat contre la séparation entre les parents et les nourrissons hospitalisés.

Avec l'association SOS Préma et le secrétaire d'État à l'enfance Adrien Taquet, la SFN a dévoilé la "charte du nouveau-né hospitalisé" mercredi à l'hôpital Hautepierre de Strasbourg. Pour Charlotte Bouvard, fondatrice de SOS Préma, cette séparation "est absolument inacceptable et toutes les preuves scientifiques montrent combien que (la présence des parents) est essentielle dans la construction du lien parents-enfant et le développement de l'enfant".

Elle relèverait même d'une "forme de maltraitance" selon Adrien Taquet. La charte prévoit une "présence continue, 24 heures sur 24, d'au moins l'un des parents" auprès du nourrisson et même d'autoriser "la participation des parents aux soins".

Parmi les 75.000 nouveau-nés hospitalisés en France chaque année, 39% des mères ont rencontré leur enfant plus de 5 heures après l'accouchement. Cette "négation de la mère" n'est "supportable, ni individuellement ni collectivement", pour le secrétaire d'État.