États-Unis : deux bébés échangés en Californie après une confusion d'embryons in vitro

Aux États-Unis, une histoire d'échange de bébés qui rappelle étrangement un film bien connu. Deux enfants élevés dans des familles qui n'étaient pas les leurs, avant que les parents ne s'en rendent compte. L'histoire se passe en Californie et c'est à la maternité, au moment de procéder à des fécondations in vitro, que les deux embryons ont été mélangés.

Ces jeunes parents auraient pu ne jamais se rendre compte de l'échange, mais la petite fille mise au monde en septembre 2019 avait une peau bien plus mate que la leur et ne leur ressemblait absolument pas. Cela leur a mis la puce à l'oreille. Ils ont bien sûr continué à élever le bébé, mais ils ont fait un test ADN, trois mois plus tard pour en avoir le cœur net.

Le choc de la nouvelle a été très dur à encaisser, mais le couple a été un peu rassuré lorsqu'il s'est rendu compte que l'inversion avait été directe, que leur fille biologique était née dans la famille même de la petite fille qu'il avait commencé à élever. Les nourrissons sont revenus dans leurs foyers respectifs en janvier 2020.

Mais cela n'a pas tout réglé. Les parents racontent les traumatismes, celui de ne pas avoir pu porter leur enfant biologique pour les mères. Celui du doute pour les pères. Les deux couples sont en tout cas restés en contact et passent encore des moments familiaux ensemble. Ils partagent surtout maintenant le même avocat.