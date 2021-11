Brésil : un bébé humain naît avec une queue

Les médecins du Albert Sabin Children's Hospital à Fortaleza au Brésil n'ont pas dû en croire leurs yeux. Début 2021, un bébé est né avec une queue d'une douzaine de centimètres qui se terminait par une étrange boule de quatre centimètres de diamètre au dessus de sa fesse gauche.

Le phénomène est extrêmement peu fréquent et a fait l'objet d'un article dans la revue scientifique Journal of Pediatric Surgery. On apprend qu'au cours du développement humain, une queue apparaît entre la quatrième et la sixième semaine de gestation, puis disparaît à la fin de la huitième semaine. Or, dans le cas de ce bébé né après 35 semaines de grossesse, la queue a continué de pousser.

Les chirurgiens l'ont alors enlevée dès la naissance. Ils se sont tout de même assuré que la queue ne contenait ni cartilage, ni os et qu'elle n'était pas reliée au système nerveux.

Il s'agirait d'un des quarante cas jamais documentés, selon le Daily Star. Le premier relevé d'une queue semblable à celle de bébé daterait du XIXème siècle.