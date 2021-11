Pronom "iel" : pour Lydia Guirous, "on utilise les enfants comme des cobayes du wokisme'"

Le pronom "iel" a fait une entrée fracassante dans le "Petit Robert" ce mercredi, provoquant une vague de réactions, à commencer par le Ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer qui s'est offusqué sur Twitter du choix du dictionnaire, car il considère que "l’écriture inclusive n’est pas l’avenir de la langue française".

Une position approuvée par l'essayiste Lydia Guirous, qui sur RTL ce mercredi soir a dénoncé "la tyrannie des minorités, qui veulent imposer à toute la société des choses qui me semblent complètement superficielles et inutiles", avant d'expliquer que selon elle "les enfants sont les cobayes du wokisme" et d'expliquer que c'est un danger pour l'apprentissage de la langue française, car "30 à 40% des élèves en sixième ont des difficultés d'écriture et de lecture".

Pour rappel, le pronom "iel" est la contraction de "il" et de "elle". Il permet de désigner une personne dont on ne connaît pas le genre, soit quelqu'un qui ne se reconnait ni dans le masculin, ni dans le féminin.