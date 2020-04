publié le 21/04/2020 à 11:02

La ville de Paris a trouvé dans l'eau non potable des traces infimes du coronavirus. Invitée sur RTL, Célia Blauel, adjointe à la maire de Paris et présidente d'Eau de Paris, explique que l'eau non potable et l'eau potable se trouvent dans deux réseaux "totalement indépendants".

"Le laboratoire d'analyses des eaux fait des analyses quotidiennes sur l'eau non potable et l'eau potable. Sur la première, qui est l'eau de Seine et du canal de l'Ourcq qu'on utilise pour laver les rues et arroser les jardins, des traces infimes du virus ont été retrouvées, nous avons suspendu son utilisation", précise-t-elle, ajoutant que l'eau potable ne présentait "aucun sujet".

Pour Célia Blauel, il n'est pas étonnant d'avoir retrouvé des traces du coronavirus dans les eaux sales. "C'est un classique des épidémies, on trouve toujours dans nos égouts des traces de maladie. Les gens malades vont aux toilettes et le virus se retrouve dans les matières fécales", dit-elle.



Enfin, la présidente d'Eau de Paris a tenu à rassurer sur l'utilisation de l'eau potable. "Elle est traitée par des traitements très lourds en trois phases. C'est l'aliment le plus contrôlé en France donc il n'y a aucun risque de consommer l'eau du robinet et des fontaines", a-t-elle expliqué.