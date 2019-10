Puzzle macabre à Toulouse

et Emilien Vinee

publié le 28/10/2019 à 21:19



A la Une ce soir, l’épilogue judiciaire d’une des affaires les plus étranges et les plus macabres, que la région de Toulouse ait jamais connue



L’affaire, résolue en quelques jours par le SRPJ de Toulouse, avait éclaté au printemps 2016. Entre le 24 et le 26 mai, des promeneurs alertent la police : En deux jours, on vient de retrouver dans les eaux du Canal du midi, deux jambes, et deux bras emballés dans des sacs plastiques, puis c’est un SDF qui découvre dans une valise le torse d’une femme.



L’enquête allait permettre d’identifier rapidement une femme apparemment sans histoire, employée par une association d’aide aux handicapés. Dès son interpellation elle passait rapidement aux aveux. La victime était une collègue de travail avec qui elle aurait eu une altercation qui avait mal tournée !



Ce qui est extraordinaire dans cette affaire, c’est ce qui s’est passé après le meurtre, avec l’incroyable scénario imaginé par l’auteur des faits pour brouiller les pistes de l’enquête. Elle avait coupé la tête de sa victime et l’avait enterrée dans son jardin….



Cette femme, Sophie Masala, a été condamnée vendredi dernier à 27 ans de réclusion criminelle par la Cour d’assises de Haute-Garonne, à Toulouse.

Nos invités

Frédéric Abella, journaliste à la Dépêche du Midi qui a suivi le procès. (Il peut parler de l’enquête de police, de « l’incroyable » scénario du crime, avec la tête enterrée dans le jardin etc, et de ce qu’on sait de la victime), Maitre Pierre Dunac du barreau de Toulouse avocat de Sophie Masala , Maitre Georges Catala avocat de la famille de Maryline Planche, Dr Roland Coutanceau, expert psychiatre auprès des tribunaux. Auteur du livre « Violences aux personnes » chez Dunot 2014