Puy-de-Dôme : manger des bonbons peut vous faire gagner 250 euros

publié le 26/02/2020 à 22:48

Participer à cette étude pourrait vous rapporter 250 euros, mais aussi une belle carie. L’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (INRAE), la faculté dentaire et le CHU de Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) cherchent en effet des gens prêts à mâcher différents types d'aliments, dont des bonbons, moyennant rémunération.

Le but de cette étude ? Mieux comprendre les effets de la mastication sur la digestion et l'assimilation des aliments, comme l'expliquent nos confrères de France 3 Auvergne-Rhône-Alpes. Les chercheurs ont besoin d'hommes âgés de 20 à 35 ans et de forte corpulence. Les cobayes doivent en effet justifier d'un indice de masse corporelle (IMC) situé entre 30 et 35 kg/m2, ce qui correspond au stade d'obésité de classe 1.

Autres impératifs : être en bonne santé, ne pas fumer ou avoir arrêté depuis au moins six mois, ne pas pratiquer d'activité physique, ne pas suivre de traitement dentaire durant la période de l'étude et ne pas avoir eu de traitement orthodontique lors des trois dernières années.

Une fois sélectionné, le cobaye devra se plier à cinq séances matinales qui dureront entre 1h30 et 2 heures. Il arrivera à jeun pour mastiquer toutes sortes d'aliments, tels que des carottes, des confiseries gélifiées et des chewing-gums. Un petit-déjeuner gratuit attendra le courageux à chaque fin de session, ainsi qu'une prise de sang lors de la dernière séance.