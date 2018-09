publié le 21/09/2018 à 01:04

C'est un accident du travail plus qu'insolite. Une employée d'une entreprise d'Hermes (Oise) a été piquée ce jeudi 20 septembre au matin par un scorpion considéré comme potentiellement mortel dans les locaux de sa société. Elle a dû être hospitalisée selon les pompiers de l'Oise.



C'est en déballant des cartons en provenance "apparemment d'Israël" que cette femme de 37 ans salariée de La Brosse et Dupont, un grossiste en matériel de coiffure, produits de beauté, mercerie et crèmes anti-insectes, a été piquée.

Prise en charge par les pompiers de Noailles, elle a été transférée par le SAMU au centre hospitalier d'Amiens, où elle a reçu les soins nécessaires. L'animal, qui a pu être maintenu sous une tasse, a été tué par les pompiers, puis saisi par les gendarmes. Il appartenait à la catégorie des scorpions mortels, selon les pompiers. L'employée a donc frôlé le drame .