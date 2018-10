publié le 05/10/2018 à 02:26

Dépasser la posologie recommandée d'un médicament peut être dangereux. Un Américain d'une trentaine d'années souffre d'un trouble ophtalmologique définitif après avoir fait une overdose de Viagra, médicament utilisé pour traiter les troubles de l'érection. Plutôt que d'utiliser la pipette servant à l'administration du citrate de sildénafil (autre nom du Viagra), l'homme a préféré boire le remède directement au goulot. Il a par conséquent dépassé la dose recommandée de 50 mg par prise.



Une action qui lui a provoqué d'irréversibles troubles de la vue. Sa vision est désormais recouverte d'un voile rouge, indique une étude publiée dans la revue Retinal Cases & Brief Reports, repérée par Le Figaro. L'homme s'est rendu aux urgences de New York deux jours après l'apparition des premiers symptômes. Il a alors expliqué avoir constaté des pertes de contraste visuel et l'apparition de flashs multicolores, en plus du voile rouge devant ses yeux. Les deux premiers symptômes n'ont cependant été que temporaires.

Des blessures microscopiques au fond de l'œil

Après des examens approfondis, les médecins lui ont diagnostiqué une toxicité rétinienne persistante due à la surdose du médicament. Ils ont pu observer de multiples blessures microscopiques infligées aux cônes, ces cellules photoréceptrices situées au fond de l'œil, qui permettent la vision en couleur. Malgré un an de traitement, le filtre rouge n'a pas disparu.

Si à plus faible dose le Viagra est connu pour entraîner temporairement une vision floue ou une sensibilité à la lumière, ces effets se dissipent généralement au bout de 24 heures. Selon les auteurs de l'étude, la composition et la concentration du médicament pourraient également être en cause. L'homme avait en effet acheté son traitement sur Internet, rendant sa provenance et son mode de fabrication incertains.