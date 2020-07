iStock / Getty Images Plus

Punaises de lit : "Insupportables" et "sources d'angoisses", selon un médecin

Le chiffre est impressionnant : en un an plus de 70.000 Français ont consulté un médecin à cause des punaises de lit. Ces insectes sont en recrudescence dans le monde entier. De ce fait, le ministère de la Santé a commandé une étude à ce sujet. Thierry Blanchon, le responsable du réseau de médecin Sentinelles qui a dirigé ces travaux, s'exprime au micro de RTL.

"Pour une fois on a des données qui viennent directement des médecins : 70.000 consultations, c'est un chiffre important. Les punaises de lit ne transmettent pas de maladies infectieuses mais cela a des répercussions assez importantes sur la santé", indique le spécialiste.

"Le motif principal de consultation c'est plutôt des lésions cutanées ou des surinfections suite aux lésions de grattage. Mais on voit qu'il y a un retentissement important puisque près de 40% des gens qui viennent en consultation se plaignent d'insomnies liées aux punaises de lit, et 40% se plaignent d'un retentissement dans leur vie de tous les jours, dans leur travail ou dans leur vie sociale. On peut imaginer que c'est assez insupportable. C'est une source d'angoisse pour les gens", explique Thierry Blanchon.