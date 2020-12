Divorce : Quand l'enfant se sent responsable

publié le 16/12/2020 à 01:23

Martine a deux de ses sœurs qui vivent sous le même toit depuis 25 ans. Mais leurs relations sont de plus en plus tendues. Martine a l'impression de voir un vieux couple qui ne veut pas se séparer.

La fille d'Isabelle a fait une hémorragie cérébrale suivie d'un AVC à seulement 46 ans. Pendant la rééducation, Isabelle s'occupe de sa petite-fille. Entre l'inquiétude pour sa fille et la prise en charge de sa petite-fille, Isabelle est très angoissée.

Pour Clément, l'approche des fêtes de fin d'année en famille fait remonter le divorce de ses parents. Clément a du témoigner contre son père et a l'impression que cela a eu beaucoup de répercussions sur sa vie.

Pour cette période de fêtes particulière, Jean-Christophe souhaitait passer un message positif pour les gens qui sont trop exigeants avec eux-mêmes.

Umberto est intervenu à l'antenne il y a plus d'un an car il était amoureux d'une argentine. Il en était très épris et continuait à lui envoyer de l'argent. Aujourd'hui, Umberto souhaite donner de ses nouvelles.



Dans "Parlons-Nous" entre 22h et 0h30, la psychologue Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.

