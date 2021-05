Psychologie : comment transformer positivement nos échecs ?

publié le 18/05/2021 à 05:55

À la veille des réouvertures des terrasses partout en France, Flavie s'interroge sur nos échecs et ce que nous pouvons en faire par la suite. Et on se rend compte que ce qui apparaît comme comme un échec peut, en réalité, être parfois une victoire. Alors, comment transformer positivement nos echecs ?



Sébastien Destremau, navigateur, confie sur le plateau de RTL qu'il s'est retiré toute sa frustration lors de ses abandons au Vent des Globes. "Sur l'instant on se dit qu'on n'est pas arrivé au bout, mais après on passe à autre chose, et on se rend compte qu'avoir amené ce bateau jusqu'en Nouvelle-Zélande, c'est déjà un exploit".

"Mon bateau était navigable au moment où j'ai fait demi-tour et c'était toute la difficulté de se retirer", ajoute-t-il. Face à l'immensité de la mer, Sébastien Destremau a beaucoup réfléchi, il a cogité et s'est posé des questions existentielles sur sa vie. Pour Cécile Neuville, psychologue spécialisée en psychologie positive, "l'épreuve en elle-même devient un facteur de résilience qui fait que l'on change après".

Le soutien d'un environnement social

"Quand j'ai présenté mon livre à ma mère, elle l'a trouvé exceptionnel, et a été secoué par ce livre", confie le navigateur. Dans la vie, on peut être protégé. Mais parfois, on peut aussi subir une défaite comme un mur, mais cela nous donne la force de réagir face aux échecs.

"On sent que les rudoiements ont permis à Sébastien d'en tirer parti et de le renforcer", conclut Cécile Neuville.

