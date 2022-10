Crash du Rio-Paris : ce qui a changé depuis la catastrophe

Crédit : Nicolas Economou / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Le procès d'Airbus et d'Air France pour homicides involontaires commence ce lundi. Le vol Rio-Paris s'était abîmé en mer et avait fait 228 morts, le pire drame de l'histoire d'Air France. Depuis, des changements ont été effectués sur les équipements des Airbus, qui tiennent encore aujourd'hui.

Il y a d'abord eu des changements matériels, les fameuses sondes Pitot, qui avaient donné de mauvaises indications aux pilotes à cause du givre, ont été changés par de nouveaux modèles, nettement moins sensibles aux températures sur les Airbus.

Par ailleurs, le bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile avait émis des recommandations après le crash. Elles ont toutes été suivies par Air France. La compagnie a également fait appel à une mission externe qui a donné 35 recommandations supplémentaires, qui sont toujours appliquées aujourd'hui.

Il y eu également des changements au niveau des formations. Les pilotes doivent depuis se former au décrochage en haute-altitude en simulateur. Cette session de simulation n'était faite auparavant qu'en tout début de parcours, elle est désormais régulière et obligatoire. Air France a également mis en place une autre formation pour que la communication soit meilleure entre les membres d'équipage.

