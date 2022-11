Le sujet de la fin de vie est au coeur de l'actualité. Notre journaliste Nicolas Burnens l'a abordé avec une grande sensibilité en suivant la fin de parcours d'un octogénaire. Accompagné par sa famille et une association locale, Paul a décidé de mettre fin à sa vie en Suisse, où le suicide assisté est autorisé.

Un reportage radio poignant diffusé en janvier 2022 qui vaut à notre reporter d'avoir reçu, ce mardi 8 novembre, le prix de la fondation Varenne du reportage radio, une récompense nationale.

Le jury a été sensible à l'histoire de Paul qui souffre de camptocormie, un handicap qui le fait marcher plié en deux et l’épuise, "une souffrance permanente". Il aurait préféré mourir, chez lui, sur l’île de La Réunion, mais la France ne reconnaît pas ce droit. Du coup, il a vendu sa maison pour payer le voyage et s'acquitter des 10.000 euros demandés par l'association pour "finir sa vie avec dignité".

La rédaction vous recommande Fin de vie : le dernier voyage de Paul, qui a eu recours au suicide assisté en Suisse

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info