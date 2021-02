Prix Nobel de la paix : comment sont proposés les noms des nommés ?

publié le 02/02/2021 à 11:43

Mardi 2 février on s'interroge sur la question suivante : Donald Trump figure-t-il sur la liste des prétendants au prix Nobel de la paix ? Dimanche, comme tous les 31 janvier, c’était la date limite pour proposer un nom pour le prix Nobel de la paix 2021. Et peut être avez-vous vu fleurir, sur les réseaux sociaux, des noms associés à la prestigieuse récompense.

Aucun de ceux-là ne peut-être qualifiés de nommés pour le prix Nobel de la paix. Il s’agît là d’acte de candidature qui ne conduit pas forcément à une approbation du comité Nobel. Ainsi des noms comme Greta Thunberg, Alexei Navalny ou l’OMS figure en bonne place. On trouve en effet, Donald Trump, son gendre Jared Kushner, mais aussi le mouvement scout international ou encore la militante anti-islamiste franco-marocaine, Zineb el Rhazoui.

Si l’on suit le règlement du prix indiqué sur le site du Nobel, "les noms des candidats et d’autres informations sur les nominations ne peuvent être révélés que cinquante ans plus tard", mais rien n’empêche les personnes proposantes d’évoquer leur choix.

L’agence Reuters a laissé trainer ses oreilles et ses micros auprès des députés norvégiens. Ce sont eux qui choisissent à la fin et certains ont donné des noms, des indices sur les personnalités qui revenaient le plus pour la promotion 2021. Mais être proposé ne signifie pas être candidat, tout cela est beaucoup plus subtil.

Quels sont les critères pour être proposé au prix Nobel de la paix ?

Ils sont assez larges. Quand on regarde le règlement des Nobel, il existe neuf vastes catégories de personnes qui peuvent proposer des personnalités vivantes ou des organisations. Elles n’ont juste pas le droit de se désigner elles-mêmes.



Donc peuvent être désignés, les membres des assemblées nationales et des gouvernements nationaux, les membres de la cour internationale de la Haye mais également les membres d’universités, les personnes ayant reçu le prix nobel de la paix, des membres anciens ou actuels du comité Nobel. Ensuite, le Parlement norvégien sélectionne pour un mandat de six ans un comité de cinq personnes et puis on élimine peu à peu les candidatures.



Ces parlementaires peuvent même rajouter des nommés. Au final, on se demande qui ne peut pas proposer des noms. C’est ainsi que Donald Trump a été proposé par un député norvégien d’extrême droite ou Zineb El Rhazoui par un parlementaire norvégien également soutenu par des élus français. L’année dernière, le comité Nobel devait choisir entre 210 personnes et 107 organisations.

Un prix qui attire des candidats de tous les horizons

Hitler, Mussolini et Staline font partie des noms les plus hallucinants que l’on trouve comme postulant au prix Nobel de la paix sans jamais être regardé véritablement avec sérieux. On trouve aussi des noms comme Michael Jackson ou la Fifa.



Enfin côté français si Jacques Chirac faisait partie des postulants en 2017, Nicolas Sarkozy a lui aussi figuré. Le député UMP Eric Raoult avait effectué une démarche dans ce sens en 2012 mais étrangement, sans succès. Prix prestigieux mais à l’amnésie sévère, qui a reçu le prix Nobel de la paix en 2020 ? Pas facile.