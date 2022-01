Prix du carburant : l'émouvant témoignage de Fabienne, femme de ménage, sur RTL

"Je n'y arrive plus". Fabienne, 55 ans, est femme de ménage, gagne 1.100 euros net par mois et touche 110 euros d'allocation logement. Elle a réagi à la flambée des prix du carburant dans Les Auditeurs ont la parole ce mercredi 19 janvier. Pour elle, "l'essence c'est un global, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase".

"Le problème c'est l'argent, confie-t-elle. Je ne suis plus, il me reste 150 pour finir le mois". "Je me suis abonnée à Netflix parce que je ne peux pas aller au cinéma (...) Je vais faire mes courses à 8h30 pour avoir les produits qui vont arriver à la date de péremption à -50%, donne-t-elle en exemple. C'est ça la France."

"On vit en permanence avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête en se disant : 'est-ce que je vais bien finir le mois ?', 'il ne faut pas que je sois malade' (...) Je ne prends pas de risque, je m'habille en brocante, il ne faut pas qu'il y ait le moindre pépin", relate Fabienne. En vue de la présidentielle, elle attend que "le SMIC soit un peu remonté", que les charges salariales soient moins importantes. Elle estime que 250 euros par mois supplémentaires suffiraient à ce que son horizon s'éclaircisse.

"C'est important que vous puissiez témoigner parce que cette parole là on l'entend peu, on ne se rend pas compte ce qu'est de vivre avec 1.100 euros pas mois", a réagi Pascal Praud à ce témoignage.