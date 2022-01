Une nouvelle année va commencer et de nouveaux programmes vont arriver sur la plateforme de streaming Netflix. Pour commencer 2022, plusieurs séries particulièrement populaires signent leur retour. Tout d'abord, la petite famille d'Ozark va devoir affronter de nouveaux défis pour faire tenir leur entreprise secrète dans une saison 4 une nouvelle fois scindée en plusieurs parties. Si vous préférez un programme un peu plus léger et moins dramatique, vous pouvez aussi vous réjouir car la suite de la comédie romantique française Plan Cœur sera de retour pour une saison 3 dès le 1er janvier.

Toujours dans la catégorie des suites Snowpiercer dévoilera sa saison 3 à la fin du mois. Même chose pour la série du roi de l'humour noir britannique Ricky Gervais avec la saison 3 d'After Life. Et si vous voulez vraiment débrancher vos neurones, alors vous vous ferez plaisir avec la troisième saison de Séduction haute tension.

Du côté des films et documentaires, trois salles et trois ambiances s'offrent à vous : L'étau de Munich pour un thriller historique, Mother/Android pour de la science-fiction post-apocalyptique et les amateurs de football s'intéresseront certainement au documentaire sur la star du ballon rond Neymar : The Perfect Chaos. Mais ce n'est pas tout...

Séries

Ozark (saison 4 partie 1)

Date : 21/01

Alors qu'ils pensent pouvoir enfin se libérer du cartel, les Byrde voient leurs liens familiaux se détériorer, ce qui pourrait bien causer leur perte.



Plan cœur (saison 3)

Date : 1/01

Tandis que leur amitié vacille à cause d'une aventure secrète, Elsa, Charlotte et Milou sont chacune confrontées à des défis vertigineux et des décisions cruciales.

Snowpiercer (saison 3)

Date : un épisode par semaine à partir du 25/01

Lorsque deux techniciens TV malchanceux tombent sur une scène de crime, chacune de leurs tentatives pour ne pas éveiller les soupçons se retourne contre eux.

The Journalist

Date : 13/01

Dans cette série adaptée du film à succès "Shinbun Kisha", une journaliste considérée comme une franc-tireuse des infos se lance dans une quête de vérité.

After Life (saison 3)

Date : 14/01

Si Tony n'est plus aussi violemment irascible contre la vie, il lutte toujours pour combler le vide laissé par la mort de sa femme. Créée par Ricky Gervais.

Séduction haute tension (saison 3)

Date : 19/01

Aux portes du paradis, de séduisants célibataires se tournent autour, mais il y a un mais : pour remporter les 100 000 dollars, ils devront rester chastes.

Mais aussi : Rebelde, The Club (partie 2), Hype House, Undercover : Saison 3, Chosen

After Life : Saison 3, La Maison, Archive 81, El marginal : Saison 4, Entre saisonniers

Coincés !, Feria : L'éclat des ténèbres, Au service du passé, La femme qui habitait en face de la fille à la fenêtre, Getting Curious with Jonathan Van Ness, L'Ombre de ses yeux, Moi, Georgina, All of Us Are Dead.



ANIME

DOTA: Dragon's Blood : Volume 2, Notre jeunesse en orbite

Films et documentaires

L'étau de Munich

Date : 21/01

Automne 1938 à Munich. Un fonctionnaire britannique et un diplomate allemand conspirent à prévenir la guerre qui menace l'Europe. Inspiré du livre de Robert Harris.

Réalisé par Christian Schwochow avec Jeremy Irons, George MacKay.



Mother/Android

Date : 07/01

Dans un monde post-apocalyptique en proie à une violente révolte des androïdes, une jeune femme enceinte et son petit ami cherchent désespérément à se mettre à l'abri. Réalisé par Mattson Tomlin avec Chloë Grace Moretz, Algee Smith, Raúl Castillo.



Mais aussi : Quatre moitiés, Reclus, Mauvaise impression, Comment je suis tombée amoureuse d'un gangster, El comediante, Absolument royal !, Le Violon de mon père

Home Team.



DOCUMENTAIRES



Neymar: The Perfect Chaos

Vénéré à travers le monde mais également critiqué, Neymar partage les hauts et les bas de sa vie personnelle et de sa brillante carrière footballistique.



Mais aussi : The Puppet Master : Leçons de manipulation, Miam, caramba !,

Midnight Asia: Eat · Dance · Dream.





FILMS ET SÉRIES POUR LES ENFANTS



Équipe Action, Johnny Test : Saison 2, Riverdance : L'aventure animée, Mighty Express : Tout déraille !, Lay Lay dans la place, Ada Twist, la scientifique : Saison 2, Angry Birds : Un été déjanté...