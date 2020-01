Primes à la SNCF pour les non-grévistes : "C’est une provocation", pour Sud-Rail

publié le 30/01/2020 à 19:06

C'est une prime qui fait beaucoup parler. Pour "remercier" certains de ces agents de leur implication pendant le mouvement de grève, la direction de la SNCF a décidé de verser une prime entre 300 et 1.500 euros à ses salariés non-grévistes. Selon Fabien Villedieu, délégué syndical Sud-Rail et conducteur de RER, qui en est à son 57e jour de grève, "c'est une provocation supplémentaire".

Le syndicaliste estime que la mobilisation contre la réforme des retraites est "un combat noble, juste et qui concerne tout le monde : les générations futures mais aussi les agents qui n'étaient pas grévistes". Celui qui est également porte-parole Sud-Rail estime que cette prime vise à "briser la grève". "Cela a du mal à passer en sachant aussi que, parallèlement, tous les grévistes vont avoir entre 1.000, 1.500 voir 2.000 euros de perte", regrette-t-il également.

Fabien Villedieu fustige l'initiative de sa direction et estime que c'est une pratique "illégale" : "On a pas le droit, légalement, d'attribuer une prime pour le fait de ne pas faire grève car c'est une façon d'inciter les gens à ne pas faire grève". Néanmoins, aucune action en justice ne vas être menée par le syndicat Sud-Rail. "Le problème, c'est qu'il faut prouver que c'est illégal et je pense que la communication de la SNCF sera suffisamment maline pour que, juridiquement, elle ne soit pas inquiétée", précise-t-il.