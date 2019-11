publié le 29/11/2019 à 15:48

Les fêtes approchent à grands pas. Cette année, comme tous les ans depuis le gouvernement de Lionel Jospin en 1998, certains Français pourront bénéficier de la prime de Noël. Cette aide sera versée par la Caisse aux allocations familiales (CAF) ou Pôle emploi aux allocataires du RSA essentiellement, quelques jours avant Noël.

Si elle n'a pas encore été officialisée, cette prime de fin d'année devrait l'être dans les prochains jours, autour de la deuxième semaine de décembre. Ainsi, les bénéficiaires la recevront automatiquement sur leur compte quelques jours après Noël, sans avoir à faire de démarches.

Son montant est variable en fonction du nombre de personnes au sein d'un foyer. Et il est possible d'y avoir droit même sans enfants. Pour une personne seule touchant le RSA, la prime est de 152,45 euros et pour un couple sans enfants, 228,67 euros.

Un couple avec deux enfants peut bénéficier d'une aide de 320,14 euros. L'aide la plus élevée est de 442,10 euros, pour un couple avec quatre enfants. La totalité des montants 2019 suivant la composition du foyer sont présents sur droit-finances.commentcamarche.com. Et contrairement à d'autres aides sociales, les primes de Noël ne sont pas réévaluées en fonction de l'inflation.