Prime de Noël 2019 : 3 questions sur cette aide de la CAF

publié le 20/11/2019 à 06:00

L'année dernière, son renouvellement avait été annoncé le 11 décembre. La prime de Noël 2019 devrait donc bientôt être très prochainement annoncée. Les conditions et les montants devraient néanmoins être similaires à l'année dernière. Le versement devrait donc intervenir aux alentours du 15 décembre.



Cette aide sociale a été versée aux allocataires du revenu de solidarité active (RSA) ou de l'allocation spécifique de solidarité (ASS) l'an dernier. Elle peut être touchée par les personnes seules et les couples, avec ou sans enfant, précise aide-sociale.fr.

L'an dernier, et elle n'a pas augmenté depuis plusieurs années précise le site, la prime était de 152,45 euros pour une personne seule et 228,67 euros pour un couple sans enfant. Avec un enfant, la prime passait à 228,67 euros pour une personne seule et 274,41 euros pour un couple. Avec deux enfants, un couple touchait 320,14 euros quand une personne seule a touché 274,41 euros.